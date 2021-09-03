اليمن يسجل أكبر عدد يومي من الإصابات والوفيات بكورونا خلال شهر

سجل اليمن اليوم الجمعة أكبر عدد من الإصابات والوفيات اليومية بفيروس كورونا المستجد خلال شهر.

وقالت اللجنة الوطنية للطوارئ لمواجهة كورونا التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا في بيان إنها سجلت 67 إصابة جديدة مؤكدة و27 وفاة، مقارنة مع 51 إصابة و6 وفيات أمس الخميس.

وارتفع إجمالي عدد الإصابات في المناطق التابعة للحكومة اليمنية في جنوب وشرق البلاد إلى 8018 إصابة توفي منها 1513 حالة بينما تعافى 4937، فيما يُعتقد أن عدد الإصابات الفعلي في اليمن أعلى من ذلك بكثير.

وتواصل السلطات الحوثية، التي تسيطر على العاصمة صنعاء ومعظم المدن الكبرى بشمال وغرب البلاد، عدم الكشف عن أعداد الإصابات والوفيات الناتجة عن فيروس كورونا، مكتفية بالإعلان فقط عن 3 إصابات ووفاة واحدة بالمرض منذ بدء تفشي العدوى في اليمن في أبريل 2020.

المصدر: "رويترز"