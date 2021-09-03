السعودية تحبط 3 محاولات لتهريب أكثر من 66 ألف زجاجة خمور

​تمكنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في السعودية من إحباط 3 محاولات لتهريب كميات كبيرة ومتنوعة من الخمور، بلغت 66312 زجاجة، كانت جميعها مخبأة ضمن إرساليات وردت إلى المملكة.

وأوضحت الهيئة أنه في المحاولة الأولى وردت إرسالية للمملكة العربية السعودية عبر منفذ البطحاء، عبارة عن عصائر برتقال محمولة على إحدى الشاحنات القادمة، وعند خضوع الشاحنة وحمولتها للإجراءات الجمركية والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية في المنفذ عثر على 25380 زجاجة خمر كانت مُخبأة ضمن الإرسالية.

وفي المحاولة الثانية التي جرى إحباطها أوضحت الهيئة أنها تمكنت أيضا في منفذ البطحاء من العثور على 16800 زجاجة خمر، مخبأة ضمن إرسالية مياه شرب معبأة، وردت عبر المنفذ. كما أشارت إلى أنها أحبطت محاولة ثالثة لتهريب 24132 زجاجة خمر في ميناء جدة الإسلامي، وذلك بعد محاولة تهريبها ضمن إرسالية وردت للمملكة عبر الميناء عبارة عن "فلاتر مكائن".

وأضافت الهيئة أنه جرى بعد إتمام عمليات الضبط هذه التنسيق مع الشرطة لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة، حيث جرى القبض على 8 أشخاص من مستقبلي تلك الكميات من المضبوطات.



المصدر: "الوطن"