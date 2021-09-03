الإمارات تدين محاولة الحوثيين استهداف السعودية بطائرة مسيرة مفخخة

دانت الإمارات محاولة الحوثيين استهداف مدينة خميس مشيط بجنوب السعودية، من خلال طائرة مسيرة مفخخة، كانت قد اعترضتها قوات التحالف العربي، اليوم الجمعة.

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وأكدت الإمارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن "استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية".

وحثت الوزارة المجتمع الدولي على "اتخاذ موقف فوري وحاسم لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية، وأمن المملكة وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالميين"، مؤكدة أن "استمرار هذه الهجمات في الآونة الأخيرة يعد تصعيدا خطيرا ودليلا جديدا على سعي هذه المليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة".

وجددت الوزارة "تضامن الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها".

وأكد البيان أن "أمن الإمارات و أمن السعودية كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديدا لمنظومة الأمن والاستقرار فيها".

وأعلن التحالف العربي، في وقت سابق من اليوم الجمعة، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة ملغمة أطلقها الحوثيون باتجاه جنوب السعودية

المصدر: "وام"