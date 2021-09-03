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مصر تؤكد وقوفها مع أمريكا في "المصاب الأليم"

أخبار العالم العربي

مصر تؤكد وقوفها مع أمريكا في
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أعربت مصر عن خالص التعازي للولايات المتحدة الأمريكية حكومة وشعبا وذوي الضحايا جراء العواصف والفيضانات الناتجة عن إعصار "إيدا" الذي ضرب مناطق بالولايات المتحدة الأمريكية.

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وحسب بيان صادر من وزارة الخارجية المصرية اليوم الخميس، أكدت مصر حكومة وشعبا تضامنها ووقوفها مع حكومة وشعب الولايات المتحدة الأمريكية في هذا المصاب الأليم، متمنية سرعة الشفاء لكافة المصابين.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن اليوم الخميس حالة الطوارئ في ولاية نيويورك ونيوجيرسي وأمر بتقديم مساعدات فيدرالية للمتضررين ومعالجة الدمار الذي خلفه إعصار "إيدا".

وتسببت الفيضانات المفاجئة في مقتل 44 شخصا على الأقل في أربع ولايات شمالية شرقية، بما في ذلك نيوجيرسي ، حيث تسببت إعصار إيدا في هطول أمطار غزيرة.

المصدر: اليوم السابع+رويترز

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