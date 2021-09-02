السفارة المصرية لدى موسكو تستحدث خطاً ساخناً للتواصل مع السائحين الروس

نشرت سفارة جمهورية مصر العربية لدى موسكو منشوراً في صفحتها الرسمية على "فيسبوك" أعلنت فيه عن الرقم الساخن للتواصل مع السائحين باللغة الروسية.

وجاء في المنشور أنه اعتباراً من الأول من سبتمبر الجاري، تم إطلاق الخط الساخن (19654) باللغة الروسية للرد على أسئلة واستفسارات السائحين. ونشر البيان باللغتين الروسية والعربية.

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وفي تصريح خاص لـ RT، قال السفير المصري لدى موسكو، إيهاب نصر، إن استحداث هذا الخط الساخن باللغة الروسية للاتصال من داخل جمهورية مصر العربية، يأتي "في إطار جهود وزارة السياحة لحل أي مشكلات يمكن أن يتعرض لها السائح الروسي أثناء تواجده على الأراضي المصرية. وهو جزء من الجهود المصرية للترحيب بالسائحين الروس، ومساعدتهم دائماً على قضاء وقت ممتع. حيث كانت الوزارة قد أطلقت منذ شهر خطاً باللغة الإنجليزية".

وكانت شركات طيران روسية قد أعلنت عن إطلاقها رحلات طيران جديدة إلى المنتجعات المصرية، حيث ذكرت الوكالة الفدرالية الروسية للنقل الجوي أن شركتي "إيروفلوت" و"S7" الروسيتين ستسيّران رحلات طيران من موسكو إلى الغردقة وشرم الشيخ، كما صرحت الوكالة أن شركة "روسيا" التي تنظّم رحلات الآن إلى مصر، بصدد زيادة عدد الرحلات إلى المنتجعات المصرية.

وقد علّق على ذلك الخبير الاقتصادي المصري، هاني أبو الفتوح، بأن ذلك يمثّل مرحلة جديدة في انفراج أزمة السياحة الروسية في مصر.

المصدر: فيسبوك+RT