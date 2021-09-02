الإفتاء المصرية تصدر فتوى بخصوص "ترقيع غشاء البكارة"

قال أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية، أمين الفتوى في دار الإفتاء، إن دار الإفتاء المصرية لها رأي وبحث قديم في ترقيع أو رتق غشاء البكارة.

وأوضح ممدوح، خلال بث مباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" ردا على سؤال لطبيبة نساء وتوليد، تقوم بعمليات ترقيع لغشاء البكارة لفتيات تم التغرير بهن: "في بعض الأحوال الترقيع مطلوب ومشروع أن يكون لفتاة تم اغتصابها أو تم التغرير بها وتريد أن تتوب وتفتح صفحة جديدة، ودار الإفتاء أفتت بجواز ذلك من باب الستر وليس فيه تغرير بأحد".

وواصل: "الستر مطلوب وإشاعة الفاحشة في المجتمع مرفوض، والإصرار على إذلال العاصي بمعصيته سد لأبواب الرحمة أمام الناس، وتأييس لهم من رحمة الله، وتشجيع لهم على ممارسة الرذيلة"، موضحا: "طالما لدي باب مفتوح أقلل به عثرة العاصي وآخذ بيديه فلا بأس في ذلك".

وأكمل: "هناك بعض الحالات حرام فيها شرعا رتق غشاء البكارة".

المصدر: موقع دار الإفتاء المصرية(فيسبوك)+ المصري اليوم