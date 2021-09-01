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وفاة عامل مصري بالكويت بعد أن سقط مغشيا أثناء أداء عمله

أخبار العالم العربي

وفاة عامل مصري بالكويت بعد أن سقط مغشيا أثناء أداء عمله
Reuters
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توفي عامل مصري في الكويت اليوم الأربعاء، حيث سقط مغشيا عليه أثناء عمله.

ولم تعرف الأسباب التي أدت إلى وفاة العامل، وتم نقل جثمانه إلى المستشفى لمعرفة أسباب الوفاة.

وكانت الكويت قررت عودة حركة الطيران مع مصر ودول أخرى، قبل نحو أسبوعين وفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها لجنة الطوارئ المعنية بمواجهة فيروس كورونا، وذلك بعد توقف بسبب جائحة كورونا.

المصدر: "القاهرة 24"

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