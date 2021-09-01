تونس.. صدور مذكرة بحبس المتهم بتهريب الأخوين القروي

أصدرت النيابة العمومية في تونس بطاقة إيداع بالسجن في حق المتهم بتهريب رئيس حزب "قلب تونس" نبيل القروي وشقيقه النائب المجمدة عضويته غازي القروي نحو الجزائر.

وأكد شوقي بوعزي مساعد وكيل الجمهورية بالقصرين وسط غرب تونس أن النيابة العمومية وجهت للمشتبه به "تهمة مساعد شخص على اجتياز الحدود التونسية".

وأضاف شوقي بوعزي أنه تم توجيه التهمة نفسها إلى مشتبه به ثان في حالة فرار.

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وألقي القبض على الأخوين القروي يوم الأحد في مدينة تبسة الجزائرية وجرى إيقاف مجموعة من الأشخاص المتورطين في مساعدتهما على اجتياز الحدود البرية بولاية القصرين.

وأذنت النيابة العامة في المحكمة الابتدائية بمحافظة القصرين (وسط البلاد)، للسلطات الأمنية بإصدار مذكرة جلب ما يتيح لتونس المطالبة بتسليم نبيل القروي وشقيقه ومحاكمتهما بتهمة اجتياز الحدود بطريقة غير شرعية وذلك وفق الاتفاقيات الثنائية بين تونس والجزائر، بحسب موقع "الصباح نيوز".

يذكر أن رئيس حزب "قلب تونس" وصاحب قناة "نسمة" التلفزيونية قد تغيب عن الساحة السياسية والإعلامية في تونس منذ الإفراج عنه مطلع شهر يونيو الماضي.

وفي عام 2019، تغلب القروي على معظم المرشحين في الانتخابات الرئاسية ليصل إلى جولة الإعادة، على الرغم من أنه قضى معظم فترة الحملة الانتخابية في السجن. وخسر في نهاية المطاف أمام الرئيس قيس سعيد الذي فاز باكتساح.

وحل حزب "قلب تونس" في المركز الثاني بعد حزب "النهضة" الإسلامي المعتدل في الانتخابات البرلمانية في العام نفسه وانضم إلى دعم الأغلبية البسيطة لحكومة رئيس الوزراء السابق هشام المشيشي.

المصدر: وسائل إعلام تونسية