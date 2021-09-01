الجزائر.. مثول المدير السابق لشركة "سوناطراك" أمام قاضي التحقيق

يمثل اليوم المدير السابق لشركة "سوناطراك" الوطنية الجزائرية عبد المومن ولد قدور أمام محكمة بئر مراد رايس للسماع إليه مجددا في القضية المتابع فيها أمام العدالة.

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ويأتي سماع المتهم ولد قدور لثاني مرة بعد توقيفه وتسليمه من طرف السلطات الإماراتية إلى نظيرتها الجزائرية، للتحقيق معه في تهم ذات صلة بالفساد، تعود وقائعها حين تقلده منصب المدير العام للمجمع النفطي "سوناطراك".

والجدير بالذكر أن قاضي التحقيق بذات المحكمة كان قد أصدر مذكرة توقيف دولية غيابيا في حق المتهم فور مغادرته الجزائر بعد تورطه في قضية كانت قيد التحقيق، تتعلق بإبرام صفقات غير مشروعة مع الأجانب منها صفقة شراء مصفاة "أوغيستا" بإيطاليا.

المصدر: "النهار"