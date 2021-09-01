الملك الأردني يتقبل أوراق اعتماد عدد من السفراء من بينهم سفير إسرائيل

تقبل الملك الأردني عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول المعينين لدى البلاط الملكي الهاشمي ومن بينهم السفير الإسرائيلي إيتان سوركيس.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن تقبل أوراق السفراء جرى في قصر بسمان الزاهر وعزفت الموسيقى السلام الملكي الأردني والسلام الوطني لكل من بلدان السفراء.

وبينت أن الملك عبدالله تقبل أوراق اعتماد كل من السفير غير المقيم لجمهورية أنغولا، نيلسون مانويل كوزمي، وسفير جمهورية أذربيجان، ألدار نادر أوغلو سليموف، وسفير جمهورية باكستان سجّاد علي خان، وسفير إسرائيل إيتان سوركيس، والسفيرة غير المقيمة لجمهورية البرتغال ماريا منويلا فرانكو، وسفير مملكة هولندا هندريكوس جيراردوس يوناس فيرفاي، وسفير مملكة النرويج ايسبين افينت ليندباك، وسفير رومانيا جورج كريستيان مايور، وسفير هنغاريا أتيلا كالي.

وحضر مراسم تقبل أوراق الاعتماد، رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي.

المصدر: "بترا"