أكثر من 200 حالة كورونا في ثاني أكبر مدينة عربية بإسرائيل

بلغ عدد الحالات النشطة لفيروس كورونا في أم الفحم ثاني أكبر مدينة عربية في إسرائيل، أكثر من 200 حالة لغاية صباح اليوم الأربعاء، بعدما جرى تسجيل 31 إصابة جديدة خلال اليوم الماضي.

وأفاد الناطق بلسان بلدية أم الفحم، عبد المنعم فؤاد، أن "عدد الحالات النشطة في المدينة وصل إلى 202 حالة، وذلك لأول مرة منذ عودة كورونا في الموجة الرابعة".

وأضاف أن "لون المؤشر الضوئي برتقالي مع علامة 6.3، علما أن عدد الإصابات الجديدة التي شخصت في اليوم الأخير 31 إصابة، فيما بلغ عدد حالات الحجر الصحي 250 حالة".

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وذكر المتحدث أن "مجمل المصابين منذ بداية الجائحة بلغ 6640، ووصل عدد الذين تلقوا الجرعة الأولى من التطعيم إلى 30985، أما عدد الذين تلقوا الجرعة الثانية فقد بلغ 26747، فيما بلغ عدد الذين تلقوا الجرعة الثالثة 3684 شخصا"، في المدينة التي يفوق عدد سكانها 56 ألف نسمة.

وسجلت إسرائيل أمس الثلاثاء أعلى حصيلة يومية في إصابات كورونا بواقع 11 ألف حالة جديدة، وسط انتشار متغير "دلتا" سريع الانتشار من الفيروس.

المصدر: عرب 48