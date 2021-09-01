"سانا": الجيش الأمريكي يدخل 30 شاحنة لدعم قاعدته جنوب الحسكة
Reuters
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أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بأن الجيش الأمريكي أدخل رتلا محملا بمعدات ومواد لوجستية لدعم قواته الموجودة في قواعده العسكرية في الأراضي السورية.
وقالت مصادر محلية من ريف اليعربية لـ"سانا" "إن قوات الاحتلال الأمريكي أدخلت عبر معبر الوليد غير الشرعي 30 شاحنة وبرادا وناقلات تحمل سيارات دفع رباعي من شمال العراق إلى الأراضي السورية إلى قاعدة احتلالها في منطقة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي".
وكان الجيش الأمريكي قد أدخل أمس رتلا من 24 آلية لدعم قواعده في منطقة الجزيرة.
المصدر: "سانا"
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