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لبنان.. إحباط محاولة تهريب مخدرات في مرفأ بيروت (صورة)

أخبار العالم العربي

لبنان.. إحباط محاولة تهريب مخدرات في مرفأ بيروت (صورة)
Reuters AZIZ TAHER
عناصر من الجيش اللبناني
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أعلن الجيش اللبناني، اليوم الأربعاء، عن إحباط محاولة تهريب شحنة من المخدرات في مرفأ بيروت كانت معدة للتهريب الى الخارج.

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وعلى حسابه في "تويتر"، قال الجيش اللبناني: "جهاز أمن المرفأ احبط بالتعاون مع شعبة مكافحة المخدرات في مديرية الجمارك عملية تهريب شحنة من المخدرات في مرفأ بيروت كانت معدة للتهريب الى الخارج".

المصدر: RT

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