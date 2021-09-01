لبنان.. إحباط محاولة تهريب مخدرات في مرفأ بيروت (صورة)

أعلن الجيش اللبناني، اليوم الأربعاء، عن إحباط محاولة تهريب شحنة من المخدرات في مرفأ بيروت كانت معدة للتهريب الى الخارج.

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وعلى حسابه في "تويتر"، قال الجيش اللبناني: "جهاز أمن المرفأ احبط بالتعاون مع شعبة مكافحة المخدرات في مديرية الجمارك عملية تهريب شحنة من المخدرات في مرفأ بيروت كانت معدة للتهريب الى الخارج".

جهاز أمن المرفأ احبط بالتعاون مع شعبة مكافحة المخدرات في مديرية الجمارك عملية تهريب شحنة من المخدرات في مرفأ بيروت كانت معدة للتهريب الى الخارج.#الجيش_اللبناني#LebaneseArmypic.twitter.com/1OOeOaC0vX — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) September 1, 2021

المصدر: RT