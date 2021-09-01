ما علاقة الزيارة الدينية.. مصدر يكشف لـRT سبب تخفيض إيران تصدير الغاز إلى العراق

كشف مصدر عراقي، اليوم الأربعاء، عن سبب تخفيض إيران تصدير الغاز إلى العراق، فيما أشار إلى وجود مفاوضات لإعادة الكميات المتفق على تصديرها سابقا.

وقال المصدر لـRT، إن "الحكومة العراقية تعتقد وبشكل كبير، أن إيران خفضت إمداد الغاز لها بسبب رفض العراق دخول أعداد كبيرة من الزائرين الإيرانيين في زيارة أربعينية الإمام الحسين".

وأضاف، أن "إيران تريد دخول نصف مليون زائر أو أكثر إلى العراق في هذه الزيارة، لكن الحكومة العراقية تقول إن العدد كبير ويجب تقليصه وأن يخضع لإجراءات السلامة الوطنية للوقاية من فايروس كورونا".

وأشار إلى "وجود مفاوضات لإعادة تصدير الكميات المتفق عليها".

وقالت وزارة الكهرباء العراقية اليوم الأربعاء، إن امدادات الغاز الإيرانية للمنطقتين الوسطى والجنوبية انخفضت من 49 مليونا إلى ثلاثة ملايين متر مكعب يوما ما يهدد بنقص خطير للكهرباء.

ومددت واشنطن مرارا لمدة 90 أو 120 يوما إعفاءات من العقوبات للسماح لبغداد باستيراد الطاقة من إيران، بعدما أعادت واشنطن فرض عقوبات على النفط الإيراني ومنعت الدول من شراء منتجات طاقة من إيران.

المصدر: RT