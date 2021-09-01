الصحة المصرية تؤكد استعدادها الدائم لتلبية احتياجات القطاع الصحي في لبنان

أكدت وزيرة الصحة والسكان في مصر، الدكتورة هالة زايد، استعداد بلادها الدائم لتلبية كافة احتياجات القطاع الصحي في لبنان وفقا لتوجيهات القيادة السياسية.

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وأعربت زايد عن استعداد مصر لمد الشعب اللبناني بلقاحات فيروس كورونا بالتزامن مع زيادة الإنتاج القومي وذلك بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي المحلي، لمساعدة لبنان على التصدي لجائحة كورونا.

وجاء ذلك خلال استقبال وزيرة الصحة المصرية السفير اللبناني لدى مصر علي الحلبي بديوان عام الوزارة، لبحث ومناقشة سبل الدعم لدولة لبنان في القطاع الصحي، وذلك في إطار عمق وترابط العلاقات بين البلدين.

وأكدت الوزيرة "جاهزية مخازن التموين الطبي التابع للوزارة بمنظومة أرصدة ثابتة من المستلزمات لتلبية أي احتياجات لمساعدة الأشقاء في الدول العربية وتوفيرها بشكل سريع في حالة الطوارئ والأزمات".

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة المصرية، أن الاجتماع تناول "استعراض الدور الذي قام به فريق الأطباء والاستشاريين المصريين الذي سافر إلى لبنان لتقديم الدعم لمصابي حادث انفجار منطقة "عكار" بلبنان حيث تم إرسال ذلك الفريق في تخصصات جراحات التجميل والحروق بالإضافة إلى شحنة من الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، فور وقوع الحادث، وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم الأشقاء في لبنان".

من جانبه، توجه السفير اللبناني لدى مصر بـ"الشكر للقيادة السياسية المصرية ووزيرة الصحة والسكان للاستجابة السريعة وإرسال فريق استشاريين وأطباء على أعلى مستوى من الكفاءة فور وقوع حادث منطقة عكار".

المصدر: "اليوم السابع"