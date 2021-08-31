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"سانا": استهداف قاعدة أمريكية في حقل كونيكو بقذيفتين صاروخيتين شرقي سوريا

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أفادت وكالة "سانا" بتعرض قاعدة عسكرية أمريكية في حقل كونيكو للغاز بريف دير الزور شرقي سوريا لهجوم بقذيفتين صاروخيتين مساء اليوم الثلاثاء.

ونقلت وكالة "سانا" عن مصادر محلية في دير الزور أنه تم استهداف القاعدة بقذيفتين صاروخيتين ولم يتم التأكد فيما إذا خلف الهجوم إصابات أو قتلى في صفوف الجيش الأمريكي، دون تفاصيل إضافية عن مصدر القذيفتين.

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وأشارت المصادر إلى أن القوات الأمريكية أغلقت المنطقة على الفور بالتوازي مع تحليق الطائرات في أجواء المنطقة.

وتعرضت القواعد الأمريكية في حقلي العمر النفطي وكونيكو للغاز بالريف الشرقي لدير الزور لهجمات صاروخية عدة خلال الشهر الماضي.

المصدر: "سانا"

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