موريتانيا.. توقيف مدون وناشط سياسي بسبب تدوينة تدعو الجيش لانقلاب عسكري

أوقف الأمن الموريتاني في مدينة النعمة شرقي البلاد المدون والناشط السياسي محمد بومنيح، على خلفية منشور منسوب إليه يحرض على قلب السلطة في البلاد.

وتم توقيف المدون مساء الاثنين فيما لم تعلن الجهات الأمنية والقضائية عن أسباب توقيفه.

ورجحت مصادر محلية أن يكون لتوقيفه علاقة بتدوينة كتبها على صفحته في "فيسبوك" اعتبر فيها أن ما وصفه بحالة اللاوجود للدولة الآن أصبحت تستدعي تدخلا سريعا من أصحاب الأحذية الخشنة، يضع حدا لما وصفه بالنظام الفاشل.

كما عبر عن أمله في أن يكون من قاعدة العسكر ضباط الصف والجنود.

واستهل بومنيح تدوينته بالقول إنه يعرف أن "حكم العسكر دمار".

المصدر: وسائل إعلام موريتانية