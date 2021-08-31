تونس.. مرصد الدفاع عن مدنية الدولة يطالب بغلق فرع اتحاد علماء المسلمين في البلاد

طالب مرصد الدفاع عن مدنية الدولة في تونس بغلق فرع اتحاد علماء المسلمين بتونس ومنع نشاطه، وذلك بعد إعلان الاتحاد عن انطلاق التسجيل لمجموعة من الدورات التدريبية فيه يوم أمس الاثنين.

وأكد المرصد في بيان صحفي أن "لامبرر لوجود هذه المنظمة الإرهابية في بلادنا"، معتبرا أن "عدم استجابة السلطة لطلبات المرصد المتكررة بغلق مقر هذه المنظمة يعود إلى مساندتها من طرف حركة النهضة، الحزب الحاكم آنذاك، ومن طرف الحكومة السابقة الموالية له".

وذكّر بتحذيراته المتكررة من "خطورة المضامين التي تروجها هذه المنظمة في دوراتها التدريبية وتطرفها، والتي تتعارض مع المبادئ الدستورية المدنية ومع القوانين التونسية خاصة في مجال الأحوال الشخصية، وإلى ما تحتويه من فكر ظلامي سلفي ومن حث على التكفير والعنف، مما يبعث في شبابنا روح الكراهية والإرهاب".

المصدر: "نسما"