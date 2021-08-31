بالصور.. وزراء خارجية دول جوار ليبيا يزورون جامع "الجزائر"

زار وزراء خارجية دول جوار ليبيا، اليوم الثلاثاء، جامع "الجزائر"، رفقة وزير خارجية البلاد، رمطان لعمامرة.

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ورافق رمطان لعمامرة الوفد إلى الجامع، انطلاقا من الغرفة الشرفية رفقة وزير السكن طارق بلعريبي، لتليها شروحات عن المعلم الجزائري الذي يعد الأكبر إفريقيا.

لعمامرة ووزراء خارجية دول الجوار الليبي يستمعون لعرض مفصل حول جامع الجزائر pic.twitter.com/chblrgGmP5 — EL BILAD - البلاد (@El_Bilade) August 31, 2021

وزراء خارجية دول جوار #ليبيا يزورون #جامع_الجزائر رفقة وزير الخارجية رمطان لعمامرة pic.twitter.com/nQGk5UrAIy — أوراس | Awras (@AwrasMedia) August 31, 2021

واستضافت الجزائر ابتداء من يوم الاثنين الماضي، اجتماعا وزاريا لدول جوار ليبيا، يشارك فيه وزراء خارجية سبع دول، ويخصص لبحث سبل إنهاء الأزمة الليبية.

ودعي إلى هذا الاجتماع، كل من ليبيا ومصر والسودان وتشاد وتونس ومالي، بالإضافة إلى ممثلين عن كل من الاتحاد الإفريقي وممثل الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا يان كوبيتش.

المصدر: وسائل إعلام جزائرية