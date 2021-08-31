نائب وزير الخارجية المصري إلى أنقرة بعد أسبوع

أعلنت وزارة الخارجية المصرية اليوم الثلاثاء أن حمدي لوزا نائب الوزير، سيقوم بزيارة إلى أنقرة يومي 7 و8 سبتمبر المقبل، لإجراء جولة ثانية من المحادثات الاستكشافية بين مصر وتركيا.

وذكرت الخارجية أن الزيارة تأتي استجابة للدعوة المقدمة من وزارة الخارجية التركية، وأنه من المنتظر أن تتناول المحادثات العلاقات الثنائية بين الجانبين، فضلا عن عدد من الملفات الإقليمية.

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وكانت الجولة الأولة من المشاورات السياسية بين مصر وتركيا، قد عقدت برئاسة حمدي لوزا، ونظيره التركي، السفير سادات أونال بمقر الخارجية المصرية بالقاهرة في مطلع مايو الماضي.

وقبل أيام نوه المتحدث الرئاسي التركي إبراهيم قالين إلى إمكانية "توقع تطورات إيجابية في العلاقات مع مصر".

وذكرت وكالة الأناضول اليوم أنه خلال الأشهر الماضية، انطلقت إشارات إيجابية بشأن العلاقات بين القاهرة وأنقرة، كان أبرزها تصريحات وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، حول إمكانية تفاوض البلدين على ترسيم حدودهما البحرية في شرق المتوسط.

تلتها إشادة من وزير الإعلام المصري أسامة هيكل، بقرارات وتوجهات الحكومة التركية الأخيرة بشأن العلاقات مع القاهرة، واصفا إياها بأنها "بادرة طيبة".

وفي 7 مايو الماضي، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بدء مرحلة جديدة في العلاقات مع مصر في الوقت الراهن، مؤكدا أن المحادثات ستتواصل وسيتم تطويرها وتوسيعها.

المصدر: RT