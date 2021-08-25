تركيا ترى تطورات إيجابية في العلاقات مع مصر والسعودية

نقلت وكالة "رويترز" عن المتحدث الرئاسي التركي إبراهيم كالين أن أنقرة تأمل في اتخاذ خطوات إيجابية في مسار العلاقات مع السعودية قريبا.

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وأضاف المتحدث أنه "يمكن توقع تطورات إيجابية في العلاقات مع مصر أيضا".

وتشهد العلاقات بين تركيا والسعودية توترا منذ سنوات بسبب قضايا في السياسة الخارجية وأسلوب التعامل مع جماعات الإسلام السياسي وخاصة بعد مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، يوم 2 أكتوبر 2018 في قنصلية المملكة باسطنبول.

المصدر: "رويترز"