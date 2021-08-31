الدبيبة يعد بإنهاء ملف ديون المستشفيات ومراكز التوحد الأردنية قريبا

وعد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، بإنهاء ملف الديون المستحقة للمستشفيات الأردنية ومراكز التوحد الخاصة قريبا.

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وأشاد الدبيبة خلال زيارته إلى الأكاديمية الأردنية للتوحد، أمس الاثنين، بالخدمات التي تقدمها الأكاديمية لمعالجة الطلبة الليبيين، مؤكدا أن حالات التوحد برزت خلال السنوات العشر الماضية في ليبيا بشكل واضح، وبأن العمل حاليا على إنشاء الأكاديمية الليبية للتوحد للاستفادة من التجربة الأردنية في هذا الخصوص، وبأن اتفاقية ستوقع قريبا مع الأكاديمية الأردنية لعمل توأمة بين الأكاديميتين من خلال إدارة وتبادل الخبرات وتأهيل الكوادر الصحية والإدارية.

بدوره أوضح رئيس هيئة المديرين للأكاديمية الدكتور جمال الدلاهمة آلية عمل الأكاديمية والخدمات التي تقدمها للطلبة، معبر عن شكره لرئيس حكومة الوحدة الوطنية التي تعتبر الأولى التي يجريها مسؤول ليبي رفيع للأكاديمية.

ولفت الدلاهمة إلى أن الأكاديمية قدمت تعاونا وتسهيلات للطلبة الليبيين خلال السنوات الماضية، وعبر عن أمله باستمرار هذا التعاون، مشددا في الوقت ذاته على جاهزيتهم لتبادل الخبرات مع الأكاديمية الليبية في مجال التوحد.

المصدر: عمون