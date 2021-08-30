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السفارة الأمريكية لدى الأردن تعلن حاجتها لمصفف شعر

أخبار العالم العربي

السفارة الأمريكية لدى الأردن تعلن حاجتها لمصفف شعر
Reuters
الأردن
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نشر الحساب الرسمي للسفارة الأمريكية لدى الأردن إعلانا تعلن فيه السفارة عن حاجتها لمصفف شعر.

وكتب حساب السفارة: "تبحث جمعية خدمات مجتمع السفارة الأمريكية (AECSA) في الأردن عن مرشح لوظيفة مصفف شعر".

وأفادت السفارة بأن البعثة الدبلوماسية الأمريكية في الأردن تبحث عن موظفين من ذوي الكفاءات العالية، مشيرة إلى رواتب تنافسية وحزمة مزايا جذابة.

وذكرت أنه يجب على المتقدمين المهتمين مراجعة كل وظيفة شاغرة بدقة للتأكد من أن طلباتهم تتضمن جميع المعلومات اللازمة وتفي بجميع المعايير.

وأكدت أنها توفر تكافؤ الفرص والمعاملة العادلة والمنصفة في التوظيف لجميع الأشخاص بغض النظر عن العرق أو اللون أو الدين أو الجنس أو الأصل القومي أو السن أو الإعاقة أو الانتماء السياسي أو الحالة الاجتماعية أو التوجه الجنسي.

المصدر: السفارة الأمريكية في الأردن

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