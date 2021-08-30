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اتفاق فلسطيني قطري حول منحة الدوحة لقطاع عزة

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اتفاق فلسطيني قطري حول منحة الدوحة لقطاع عزة
Reuters
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أعلنت حركة فتح أنه تم الاتفاق بين فلسطين ودولة قطر على المنحة القطرية لقطاع غزة التي تم الإعلان عنها قبل أقل من أسبوعين بين الأمم المتحدة وقطر.  

وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية حسين الشيخ أن الاتفاق تم بتعليمات من "الرئيس محمود عباس رئيس الوزراء محمد اشتية".

وكانت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة وقعت مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة، حول آلية توزيع منحة المساعدات النقدية المقدمة من قطر للأسر الفقيرة في قطاع غزة.

وبموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه في 19 من الشهر الجاري، تتقاضى المنحة نحو 100 ألف أسرة في القطاع، على أن تكون حصة كل منها 100 دولار نقدا.

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وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية في حينه أن "السلطة الفلسطينية غاضبة من التوصل للآلية بإشراف الأمم المتحدة وليس بإشرافها"، قبل أن يعلن رئيس الوزراء الفلسطيني أن حكومته أوعزت إلى سلطة النقد بإيصال المساعدات القطرية لمستحقيها في قطاع غزة.

وأضافت أنه تم تذليل جميع العقبات أمام وصول أموال "المساعدة القطرية" إلى غزة، قائلا إن حكومته حريصة "على توفير كل دعم ممكن للقطاع".

 

المصدر: RT + وكالات

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