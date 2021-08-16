وسائل إعلام: اتفاق لتحويل أموال المنحة القطرية لقطاع غزة دون المرور بالسلطة الفلسطينية

أشارت وسائل إعلام إسرائيلية وفلسطينية بأن الأمم المتحدة وقطر توصلتا إلى اتفاق حول إدخال أموال المنحة القطرية إلى قطاع غزة.

وذكرت قناة "كان" أنه "في هذه المرحلة لن يتم تحويل الأموال إلى موظفي حركة حماس في قطاع غزة، ومن المتوقع أن تدخل الأموال قريبا، بعد منعها لأكثر من 3 أشهر".

وقالت "كان": "من المتوقع توقيع الاتفاق النهائي بين قطر والأمم المتحدة خلال الأيام المقبلة، وأن الأسر المحتاجة في غزة ستتمكن من سحب 100 دولار باستخدام بطاقات صرف ستوزعها الأمم المتحدة عليهم، في حين لن تكون السلطة الفلسطينية طرفا في الاتفاقية".

المصدر: "كان العبرية" + "سما الفلسطينية"