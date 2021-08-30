بدء جلسة محاكمة الشيخ الصباح في قضية "مخطط الانقلاب"

بدأت اليوم الاثنين، جلسة محاكمة المسؤول الأولمبي السابق الشيخ أحمد الفهد الصباح المتهم بالتزوير في مخطط انقلاب مزعوم بالكويت.

ومثل الصباح أمام المحكمة التأديبية في جنيف، إلى جانب ثلاثة من المتهمين الأربعة الآخرين، وهم مساعد كويتي سابق ومحامان مقيمان في جنيف من بلغاريا وأوكرانيا. ولم يمثل المتهم الخامس، وهو محام إنجليزي، أمام المحكمة.

ويواجهون تهما تتعلق بترتيب قضية تحكيم في جنيف في عام 2014 لتوثيق أدلة مصورة يزعم أنه تم التلاعب بها.

يتهم الادعاء العام في جنيف، مركز قضايا التحكيم الدولي، الشيخ أحمد الصباح بأنه مفتاح تنظيم جلسة استماع زائفة لخلق الانطباع بأن المقاطع المصورة التي يتم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي كانت حقيقية.

إذا ثبتت صحة التسجيل المصور لكان رئيس وزراء الكويت الأسبق، الشيخ ناصر الصباح، متورطا في مخالفات مالية وسياسية.

هذا ونفى الشيخ أحمد ارتكاب أي مخالفات قبل جلسة محاكمة تم تأجيلها في فبراير والتي من المقرر الآن أن تستمر سبعة أيام في محكمة الجنايات في جنيف.

ويتوقع صدور حكم ثلاثة قضاة يوم الجمعة، ويواجه المتهمون أحكاما بالسجن تصل إلى خمس سنوات.

بدأت المحاكمة بعد ست سنوات من تقديم شكوى جنائية نيابة عن الشيخ ناصر، رئيس الوزراء السابق، وجاسم الخرافي، رئيس مجلس الأمة الكويتي السابق، المتوفي الان.

وقال المدعي إستيفان جرودكي، في المحكمة إن تركيز القضية كان على عناصر التزوير في جلسة الاستماع والحكم في مرحلة التحكيم، وليس مدى مصداقية لقطات الفيديو.

المصدر: AP