التحالف العربي يعترض صاروخا باليستيا أطلق تجاه جنوب غربي السعودية
Reuters
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أعلن التحالف العربي في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته جماعة "أنصار الله" الحوثية تجاه منطقة جازان جنوب غربي المملكة.
وبحسب ما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد "اعترض التحالف ودمر صاروخا باليستيا أطلقته المليشيا تجاه جازان".
ونقلت الوكالة عن التحالف قوله إن "كفاءة الدفاعات الجوية أحبطت جميع المحاولات العبثية للميليشيا"، في إشارة إلى جماعة "أنصار الله" الحوثية.
#عاجل— واس العام (@SPAregions) August 30, 2021
التحالف: اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته المليشيا تجاه جازان. #واس_عام
المصدر: واس
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