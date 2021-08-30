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التحالف العربي: الدفاعات السعودية تدمر 3 مسيّرات مففخة أطلقها الحوثيون باتجاه خميس مشيط

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التحالف العربي: الدفاعات السعودية تدمر 3 مسيّرات مففخة أطلقها الحوثيون باتجاه خميس مشيط
Reuters Hamad I Mohammed
المتحدث باسم التحالف العربي العقيد تركي المالكي
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أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية عن اعتراض وتدمير الدفاعات الجوية السعودية 3 طائرات مسيّرة مفخخة أطلقتها جماعة "أنصار الله" الحوثية من اليمن باتجاه خميس مشيط جنوبي السعودية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" عن التحالف قوله إن "الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقتهما المليشيات الحوثية تجاه خميس مشيط".

وأضاف أنه "تم إحباط كافة محاولات المليشيا الحوثية العدائية تجاه المدنيين والأعيان المدنية".

وفي وقت لاحق، قال إن "الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت طائرة مسيرة مفخخة ثالثة أطلقتها المليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط".

وتابع أن "محاولات المليشيا الحوثية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية عبثية وهمجية".

المصدر: "واس"

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