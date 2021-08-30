التحالف العربي: الدفاعات السعودية تدمر 3 مسيّرات مففخة أطلقها الحوثيون باتجاه خميس مشيط
أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية عن اعتراض وتدمير الدفاعات الجوية السعودية 3 طائرات مسيّرة مفخخة أطلقتها جماعة "أنصار الله" الحوثية من اليمن باتجاه خميس مشيط جنوبي السعودية.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" عن التحالف قوله إن "الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقتهما المليشيات الحوثية تجاه خميس مشيط".
#عاجل#التحالف: الدفاعات السعودية تعترض وتدمر طائرتين مسيّرتين مفخختين أطلقتهما المليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط.#واس_عام— واس العام (@SPAregions) August 29, 2021
وأضاف أنه "تم إحباط كافة محاولات المليشيا الحوثية العدائية تجاه المدنيين والأعيان المدنية".
وفي وقت لاحق، قال إن "الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت طائرة مسيرة مفخخة ثالثة أطلقتها المليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط".
#عاجل— واس العام (@SPAregions) August 29, 2021
التحالف: الدفاعات السعودية تعترض وتدمر طائرة مسيّرة مفخخة ثالثة أطلقتها المليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط.#واس_عام
وتابع أن "محاولات المليشيا الحوثية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية عبثية وهمجية".
المصدر: "واس"
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