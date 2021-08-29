مصر.. القوات المسلحة تحذر المتقدمين للكليات العسكرية من بعض "الادعاءات الكاذبة"

حذرت القوات المسلحة المصرية المتقدمين للقبول بالكليات والمعاهد العسكرية وذويهم من بعض الادعاءات الكاذبة، التي قد تجعل منهم ضحية للنصب والاحتيال.

وقال المتحدث باسم القوات المصرية العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، في بيان على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إنه "في إطار بناء الثقة وتحقيقا لمبدأ الشفافية التي تنتهجها القوات المسلحة تجاه المتقدمين لشرف الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية، تلاحظ في الآونة الأخيرة قيام بعض الأشخاص بدعوى قدرتهم على مساعدة المتقدمين في اجتياز اختبارات القبول للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية مقابل مبالغ مالية".

وأضاف: "في هذا الإطار تحذر القوات المسلحة من الانسياق وراء تلك الادعاءات الكاذبة وعدم الوقوع ضحية لأعمال النصب والاحتيال، علما بأن القانون سيطال كل من يقدم على هذا العمل سواء بقبوله أو اللجوء إليه".

وتابع أن "القوات المسلحة تهيب بضرورة الإبلاغ الفوري عن تلك الوقائع لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها".

وأردف قوله: "تؤكد القوات المسلحة على أن معايير القبول بالكليات والمعاهد العسكرية تتم بمنتهى الحيادية والشفافية وعلى من يرغب في الاستفسار عن أي معلومات خاصة بالقبول بالكليات والمعاهد العسكرية التوجه لمكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية (لجنة الاستعلامات)".

#المتحدث_العسكرى : القوات المسلحة تنبه المتقدمين للقبول بالكليات والمعاهد العسكرية وذويهم من بعض الإدعاءات الكاذبة ...



إنستجرام : https://t.co/IuW9VBiCH0pic.twitter.com/pdVyzKgho1 — المتحدث العسكري (@EgyArmySpox) August 29, 2021

المصدر: RT