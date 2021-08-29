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"مسؤولون عراقيون نصحوه بإلغائها".. RT تكشف سبب عدم زيارة ماكرون لسنجار

أخبار العالم العربي

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته إلى مدينة الموصل
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كشف مصدر عراقي سبب عدم زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لقضاء سنجار في محافظة نينوى شمالي العراق.

وقال المصدر لـRT: "كان من المقرر أن يقوم ماكرون صباح اليوم بزيارة إلى قضاء سنجار، معقل الإيزديين في العراق، لكنها ألغيت".

وأضاف أن "سبب الإلغاء يعود لنصيحة قدمها مسؤولون في العراق للرئيس الفرنسي قبل ساعات من موعد الزيارة".

وأشار إلى أن "فريق ماكرون قرر إلغاء الزيارة فيما بعد بسبب ضيق الوقت، لكن السبب الأساسي كان بناء على نصيحة مسؤولين عراقيين".

المصدر: RT

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