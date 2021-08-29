مصر.. ضبط المتهم بواقعة ضحايا "الهجرة غير الشرعية" في الدقهلية

كشفت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الأحد، عن تفاصيل جديدة في واقعة الهجرة غير الشرعية في الدقهلية، معلنة ضبط المتهم بتسهيل سفر المهاجرين الذين قضوا غرقا.

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وفي بيان لها، أوضحت الداخلية قائلة: "في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولا سيما جرائم الهجرة غير الشرعية، أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية قيام أحد الأشخاص، سائق، له معلومات جنائية، مقيم بقرية تلبانة بدائرة مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، بتسهيل سفر 11 شخصا من أبناء القرية ذاتها (هجرة غير شرعية) إلى إحدى الدول، متوجهين إلى شقيقه، تمهيداً لتسفيرهم إلى دولة أخرى، وعقب تقنين الإجراءات".



وأشارت الداخلية إلى أن "الجهود، برئاسة قطاع الأمن العام، أسفرت عن ضبط المتهم المذكور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه"، حيث أن جميع الأشخاص الذين حاولوا الهجرة غرقوا جميعا.

المصدر: RT