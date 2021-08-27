مصادر مصرية: مصرع 11 شابا واختطاف 50 برحلة هجرة عبر ليبيا – فيديو

أكد حشد من أهالي قرية تلبانة التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية المصرية، مصرع 11 من أبنائهم واختطاف نحو 50 آخرين منهم في رحلة هجرة غير شرعية عبر ليبيا.

وطالب الأهالي السلطات المصرية ووزارة الخارجية حصرا بالتدخل لمعرفة مصير أبنائهم وإعادتهم سواء المتوفين منهم أو المختطفين... "نريد أبناءنا".

وأشار الأهالي إلى أنهم فقدوا الاتصال بأبنائهم منذ عدة أيام بعد وصولهم لبعض تجار الهجرة غير الشرعية، ووردت أنباء بغرق مركبهم ومصرع 11 منهم كما اتصل بعض الأشخاص بالأهالي وطلبوا فدية لتحرير عدد من المخطوفين.

المصدر: "المصري اليوم"