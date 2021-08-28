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طائرات إسرائيلية تشن غارات على مواقع في قطاع غزة

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طائرات إسرائيلية تشن غارات على مواقع في قطاع غزة
غارة إسرائيلية على قطاع غزة
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أعلن الجيش الإسرائيلي أن طائراته شنت غارات استهدفت موقعا ونقطة للضبط الميداني شمال القطاع، ردا على فعاليات "الإرباك الليلي" الفلسطينية.

وذكرت مصادر فلسطينية مطلعة أن "طائرات الاستطلاع الإسرائيلية قصفت بوابة موقع صلاح الدين العسكري، شرق مستوطنة نتساريم وسط قطاع غزة بـ4 صواريخ استطلاع وصاروخين من الطائرات الحربية".

وأكدت المصادر، أن "النيران اشتعلت في موقع صلاح الدين بعد قصفه"، كما استهدفت طائرات الاستطلاع "نقطة للضبط الميداني شرق بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة بصاروخين".

وذكرت المصادر أن "القصف لم يسفر عن تسجيل أي إصابات أو خسائر بالأرواح".

لاحقا، قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي إن "طائرات مقاتلة هاجمت مجمعا عسكريا تستخدمه حركة حماس في إنتاج الأسلحة، ونفقا بالقرب من جباليا".

وأضاف: "جاءت هذه الهجمات ردا على نفخ البالونات الحارقة باتجاه الأراضي الإسرائيلية وأعمال الشغب العنيفة المنطلقة من قطاع غزة، وأن الجيش سيواصل الرد بقوة على تلك المحاولات".


المصدر: وكالات فلسطينية

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