مصرع 4 أشخاص غرقا أثناء تنقيبهم عن الآثار في مصر

لقي 4 أشخاص مصرعهم، بمنطقة الواحات في مصر، إثر غرقهم بمياه جوفية، أثناء حفرهم العميق بهدف "التنقيب عن الآثار".

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وفي تفاصيل هذه الواقعة، أشارت النيابة العامة المصرية بمدينة "6 أكتوبر"، إلى أن تحرياتها استطاعت أن تكتشف حيثيات الواقعة، حيث أن 4 عمال توفوا بالواحات البحرية، بعد أن غرقوا بالمياه الجوفية، التي تدفقت إلى الحفر، بعد أن انهارت عليهم أعمال الحفر، أثناء التنقيب عن الآثار، إذ أن النيابة صرحت النيابة بدفن جثث الضحايا وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، لاستكمال التحقيقات.

وكان الأمن المصري قد تلقى بلاغا حول مصرع 4 أشخاص بمنطقة الواحات، ما دفع رجال المباحث للانتقال إلى محل الواقعة، حيث جرى الكشف عن أن المتوفيين الـ4 عمال، تعرضوا للغرق بمياه جوفية، وكانوا ينقبون عن الآثار، ونتيجة للحفر العميق ظهرت مياه جوفية بالحفرة، وعقب استمرارهم في أعمال الحفر انهارت عليهم الرمال، مما أسفر عن مصرعهم غرقا بالمياه، كما تم انتشال الجثث، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

المصدر: "اليوم السابع"