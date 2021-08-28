مقتل طفل فلسطيني متأثرا بجراحه جراء إصابته برصاص "قناص إسرائيلي"

أفادت وكالة "معا" الفلسطينية الإخبارية بمقتل طفل، فجر اليوم، "متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي بشرق قطاع غزة، تعرض لها قبل أيام".

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ونقلت "معا" عن مصادر قولها إن "الفتى الجريح، عمر حسن أبو النيل (12 عاما) من منطقة التفاح شرق غزة، استشهد متأثرا بجراحه التي أصيب بها يوم السبت الماضي".

وبحسب "معا"، فإن "الطفل من سكان حي التفاح شرق مدينة غزة، أصيب بجروح حرجة جراء إصابته برصاص قناص إسرائيلي في منطقة الرأس، خلال مشاركته في مسيرة دعت إليها الفصائل في المنطقة الحدودية من المدينة "ملكة"، يوم السبت الماضي، رفضا للحصار الإسرائيلي على القطاع".

المصدر: "معا"