السلطات الإسرائيلية تجبر عائلة مقدسية على هدم منزلها
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أجبرت السلطات الإسرائيلية عائلة فلسطينية على هدم منزلها في مدينة القدس، فيما تسلمت عشرات العائلات الفلسطينية إخطارات هدم مماثلة.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن "بلدية الاحتلال في القدس أجبرت عائلة سمرين على هدم منزلها ذاتيا في حي وادي حلوة بسلوان".
وأضافت أن السلطات الإسرائيلية تسلم العشرات من أصحاب المنازل المقدسية في سلوان إخطارات بالهدم، بهدف تهجيرهم.
المصدر: وكالة "وفا"
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