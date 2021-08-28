السودان يدعو بنغلاديش للمشاركة في قوات "يونسفا" بدلا من القوات الإثيوبية

دعت الحكومة السودانية، اليوم السبت، بنغلاديش للمساهمة في بعثة الأمم المتحدة إلى منطقة أبيي "يونيسفا"، ضمن القوات البديلة عن القوات الإثيوبية.

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جاء ذلك خلال لقاء وزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي بنظيرها البنغالي أبو الكلام عبد المؤمن، على هامش زيارة رئيس مجلس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إلى جوبا.

وأشادت الوزيرة الصادق المهدي، بجهود بنغلاديش في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام خلال ثلاثة عقود من الخدمة والتضحية.

وأعربت عن أملها في نقل التجربة والحصول على فرص تدريب بأكاديميتها في مجال حفظ السلام خاصة بعد طلب الأمم المتحدة من السودان المشاركة في بعثات حفظ السلام كأحد البلدان التي تعمل على الاستقرار الإقليمي والعالمي، مشيرة إلى تجارب بنغلاديش الناجحة في عمليات التنمية وتمويل الفقراء.

وجددت الوزيرة حرص السودان على التنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادل الخبرات والتجارب.

كما أطلعت الوزيرة نظيرها خلال اللقاء على الجهود التي يبذلها السودان في حفظ السلام والاستقرار في المنطقة، وحرصه على إنفاذ الاتفاقية المنشطة في جنوب السودان كضامن لها، وجددت موقف السودان في إيجاد صيغة اتفاق ملزم حول سد النهضة بما يحفظ حقوق كل الأطراف.

من جانبه، أعرب وزير خارجية بنغلاديش عن ثقته في السودان وإمكاناته الحقيقية للإسهام في فض النزاعات وحفظ السلام في المحيطين الإقليمي والدولي، مشيرا إلى العلاقات الثنائية بين البلدين التي تجعلهما في تنسيق مستمر في القضايا ذات الاهتمام المشترك، مؤكدا حرص بلاده على احتواء النزاعات بالحواروالتعاون بين الأطراف كافة، وأن بنغلاديش لديها تجربة في عمليات حفظ السلام وعلى استعداد لمشاركة السودان هذه التجربة والاستفادة المتبادلة.

المصدر: سونا