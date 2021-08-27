وفاة إعلامي مصري كبير أمر السيسي بعلاجه

أعلنت وسائل الإعلام المصرية وفاة الإعلامى الكبير حمدى الكنيسي بعد تعرضه لأزمة صحية نقل على إثرها لمستشفى المعادي العسكري بأمر من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

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وقال نقيب الإعلاميين في مصر طارق سعدة، أنه من المقرر تشييع جثمان الفقيد غداً السبت من مسجد الحصرى بمدينة 6 أكتوبر.

وسبق أن وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأسبوع الماضي بتوفير الرعاية الطبية الكاملة للإعلامي الكبير حمدي الكنيسي رئيس الإذاعة المصرية الأسبق إثر إصابته بأزمة صحية ، حيث كان يتلقى العلاج بمستشفى المعادي العسكري.

المصدر: اليوم السابع