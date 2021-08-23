السيسي يوجه بتوفير الرعاية الطبية الكاملة لإعلامي مشهور

قال بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بتوفير الرعاية الطبية الكاملة للإعلامي الكبير الأستاذ، حمدي الكنيسي.

وجاء في بيان نشر في صفحة المتحدث على "فيسبوك": "الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وجه بتوفير الرعاية الطبية الكاملة للإعلامي الكبير الأستاذ حمدي الكنيسي، رئيس الإذاعة المصرية الأسبق، وذلك بمستشفى المعادي العسكري، إثر إصابته بأزمة صحية".

وحمدي الكنيسي من مواليد 19 مارس 1941م بقرية شبرا النملة، مركز طنطا، محافظة الغربية، وكان رئيسا للإذاعة المصرية في الفترة من 10 يناير 1997 وحتى 18 مارس 2001.

وقد عرف عن الكنيسي حلمه بإنشاء نقابة تحافظ على شرف مهنة الإعلام، كما عرف بكونه أحد أشهر مراسلي مصر الحربيين للإذاعة أثناء حرب أكتوبر 1973 .

المصدر: RT