مصر.. مطاردة خطيرة على الطريق الدائري لتحرير مواطن مخطوف

قررت النيابة العامة المصرية انتداب الطب الشرعي لتشريح جثة مجرم خطر لقي مصرعه في مواجهة مع الشرطة على الطريق الدائري الليلة الماضية في القاهرة.

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وبينت تحريات المباحث أن القتيل كان يقود سيارة ميكروباص لا تحمل لوحات مرورية وحاول خطف شاب بالإكراه بمعاونة اثنين آخرين في عصابته، وعندما نجح المجني عليه في الهرب منهم اعتدى أحدهم عليه بالضرب في رأسه فأحدث به إصابة بالغة، وتمكن أفراد العصابة من الهرب وطاردتهم الشرطة عقب استغاثة المجني عليه.

وأوضحت تحريات المباحث أن قوة أمنية كانت تتولى أعمال تأمين ورصد الحالة الأمنية على الطريق الدائري بالقرب من البساتين، فوجئت بشاب مصاب بجرح قطعي كبير في الرأس أخبرهم أنه كان ينتظر سيارة لاستقلالها وفوجئ بسيارة ميكروباص لا تحمل لوحات مرور وقفت أمامه وحاول شابان كانا يجلسان على المقاعد الخلفية خطفه وسرقته بالإكراه، وعندما حاول الهروب اعتدى عليه أحدهما بالضرب واستقلا السيارة وفروا هاربين.

وتابعت التحريات أن قوة أمنية انطلقت لملاحقة أفراد العصابة وضبطهم، وخلال المطاردة على الطريق الدائري بادر المتهمون بإطلاق الرصاص على الشرطة فتم مبادلتهم إطلاق النار حتى لقى سائق السيارة زعيم العصابة مصرعه وأصيب آخر ألقي القبض عليه بينما تمكن الثالث من الهرب، وعثر بحوزتهم على فرد خرطوش وسلاح أبيض، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق وقررت التحفظ على السلاح الناري وإرسالة لمصلحة الأدلة الجنائية لفحصه وبيان حالته الفنية.

المصدر: الوطن