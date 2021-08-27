 
مباشر

العراق "يأسف" لقطع العلاقات بين المغرب والجزائر

أخبار العالم العربي

العراق
RT
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r5k6

أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف عن أسف بلاده لقطع العلاقات الدبلوماسية بين المغرب والجزائر.

وقال في بيان صحفي، إن "وزارة الخارجية تعرب عن أسفها لقطع العلاقات الدبلوماسية بين الشقيقتين، المملكة المغربية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية".

إقرأ المزيد
لإيران رأيها في أسباب قطع الجزائر علاقاتها مع المغرب
لإيران رأيها في أسباب قطع الجزائر علاقاتها مع المغرب

وأضاف أن "العراق يدعو إلى الارتكان لكل ما من شأنه تحقيق علاقات مستقرة، بعيدة عن التصعيد بما يضر مصالح البلدين، واعتماد السبل الدبلوماسية طريقا للحل والجلوس على طاولة الحوار لحل الخلافات".


المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا