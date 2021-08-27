العراق "يأسف" لقطع العلاقات بين المغرب والجزائر
RT
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أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف عن أسف بلاده لقطع العلاقات الدبلوماسية بين المغرب والجزائر.
وقال في بيان صحفي، إن "وزارة الخارجية تعرب عن أسفها لقطع العلاقات الدبلوماسية بين الشقيقتين، المملكة المغربية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية".
وأضاف أن "العراق يدعو إلى الارتكان لكل ما من شأنه تحقيق علاقات مستقرة، بعيدة عن التصعيد بما يضر مصالح البلدين، واعتماد السبل الدبلوماسية طريقا للحل والجلوس على طاولة الحوار لحل الخلافات".
المصدر: RT
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