قطر تدعو إلى إبقاء القنوات الدبلوماسية مفتوحة بين الجزائر والمغرب
Reuters
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دعت قطر إلى ضرورة إبقاء قنوات الحوار والقنوات الدبلوماسية مفتوحة بين الجزائر والمغرب لحل كافة المشاكل العالقة في أسرع وقت ممكن.
وأعربت وزارة الخارجية في بيان عن أسفها البالغ لقطع العلاقات الدبلوماسية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة المغربية الشقيقتين، مؤكدة على ضرورة إبقاء قنوات الحوار والقنوات الدبلوماسية مفتوحة لحل كافة المشاكل العالقة في أسرع وقت ممكن.
وقالت وزارة الخارجية في بيان إن دولة قطر ستظل حريصة على كل ما من شأنه الحفاظ على مسيرة العمل العربي المشترك، ولحمة الأمتين العربية والاسلامية.
المصدر: "الراية"
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