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فرانس برس: المغرب سيغلق سفارته في الجزائر

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فرانس برس: المغرب سيغلق سفارته في الجزائر
Reuters
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نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر رسمي أن المغرب سيغلق سفارته في الجزائر يوم الجمعة بعد 3 أيام من إعلان الجزائر من جانب واحد قطع العلاقات بين البلدين بسبب "أعمال عدائية".

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وأفاد المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه بأن المغرب سيغلق سفارته في الجزائر، وسيعود أفراد البعثة الدبلوماسية العاملون هناك إلى بلادهم، إلا أن قنصليتا المغرب في مدينتي وهران وسيدي بلعباس ستبقيان مفتوحتين.

 يشار إلى أن وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة كان أعلن يوم الثلاثاء أن بلاده قررت قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب التي قال إنها "لم يتوقف يوما عن القيام بأعمال غير ودية وأعمال عدائية ودنيئة ضد بلدنا وذلك منذ استقلال الجزائر".

بالمقابل، أعرب بيان صادر عن  وزارة الخارجية المغربية عن الأسف لهذا القرار الذي وصف بأنه غير مبرر، مشيرا إلى أن المغرب "يرفض بشكل قاطع المبررات الزائفة، بل العبثية التي انبنى عليها".

يشار إلى أن العلاقات بين البلدين الجارين متوترة منذ عقود على خلفية تناقض سياسة ومواقف الجانبين حول الصحراء الغربية.

المصدر: أ ف ب

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