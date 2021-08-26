الاتحاد الإفريقي يعلن استعداده لدعم أي مبادرة لاستئناف العلاقات بين المغرب والجزائر

أعرب الاتحاد الإفريقي عن استعداده لدعم أي مبادرة لاستئناف العلاقات بين الجزائر والمغرب، وذلك على خلفية إعلان الجزائر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب.

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وقال رئيس مفوضية الاتحاد موسى فقي، في بيان "نعرب عن أسفنا العميق لقطع العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر والمغرب وهما دولتان أساسيتان للاتحاد الإفريقي".

ودعا رئيس المفوضية البلدين "إلى الامتناع عن أي عمل من شأنه التحريض على التصعيد، ودعوتهما إلى الانخراط بجدية في تبني نهج السلام والتعاون المثمر من أجل مصالح الشعبين".

وأكد فقي "استعداد الاتحاد لدعم أي مبادرة لاستئناف العلاقات الأخوية في خدمة السلام والازدهار في المنطقة المغاربية وإفريقيا".

وكانت الجزائر أعلنت الثلاثاء الماضي، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المملكة المغربية، واتهمتها بتنفيذ "أعمال دنيئة" ضد الجزائر، معتبرة أن "عداء المغرب ممنهج ومبيت".



فيما ردت وزارة الخارجية المغربية مؤكدة أن القرار غير مبرر تماما، ولكنها أكدت في الوقت ذاته، أن ما حدث كان متوقعا في ظل التصعيد الأخير.

المصدر: سبوتنيك