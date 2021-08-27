الأردن يسمح بدخول هنية ومشعل إلى أراضيه لتشييع جثمان قيادي من "حماس"

أعلن مسؤول في "حماس" أن رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية ورئيسها في الخارج خالد مشعل وصلا إلى الأردن للمشاركة في تشييع القيادي في الحركة إبراهيم غوشة.

وأعرب عزت محمد الرشق، رئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية في حركة "حماس"، عن الشكر والتقدير للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني "لموافقته على دخول الأخوة للمشاركة في تشييع الفقيد".

وكان الرشق قد كتب في "تويتر" قائلا: "يصل الأخ إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس والأخ خالد مشعل رئيس حركة حماس في الخارج، إلى عمّان يوم غد الجمعة للمشاركة في تشييع جثمان الأخ الحبيب المجاهد إبراهيم غوشة رحمه الله كل الشكر والتقدير لجلالة الملك عبدالله الثاني لموافقته على دخول الأخوة للمشاركة في تشييع الفقيد".

وصلنا الى الاردن ..بحمد الله

للمشاركة بتشييع الجثمان الطاهر للأخ الحبيب المجاهد إبراهيم غوشة، إلى مثواه الأخير..

نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جنانه،

وأن يلهمنا وأهله وإخوانه ومحبيه جميل الصبر والسلوان — عزت محمد الرشق (@reshiq_i) August 27, 2021

وكانت السلطات الأردنية قد أغلقت مكاتب حركة "حماس" إثر تدهور العلاقات بين الجانبين، وأبعدت 5 من قادتها بينهم خالد مشعل إلى قطر في عام 1999.

وفي عام 2006، شهدت علاقة الأردن مع "حماس" المزيد من التوتر، حيث اتهم الأردن الحركة بتهريب الأسلحة من سوريا إلى أراضيه.

ولم يستقبل الأردن أي مسؤول من "حماس" منذ ذلك الوقت إلا لدواع إنسانية. ومن ذلك سماحه لخالد مشعل في 3 مناسبات بدخول أراضيه منذ إبعاده، وكانت الأولى في أغسطس 2009، لتشييع والده، والثانية لتشييع جثمان عمر الأشقر، أحد مؤسسي حركة حماس في يونيو 2012، والثالثة في سبتمبر 2012 لعيادة والدته المريضة.

المصدر: تويتر + RT