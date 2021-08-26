 
مباشر

الأردن يعلق على قرار الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب

أخبار العالم العربي

الأردن يعلق على قرار الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r5bq

أعرب الأردن عن أمله في تغليب لغة الحوار بين المغرب والجزائر وحل جميع الخلافات بينهما وعودة العلاقات إلى طبيعتها، بما يعزز الأمن والاستقرار والرخاء في المنطقة.

إقرأ المزيد
الجزائر تعلن عن قطع العلاقات مع المغرب
الجزائر تعلن عن قطع العلاقات مع المغرب

وعبرت الخارجية الأردنية عن "أسفها للتطورات الأخيرة التي شهدتها العلاقات بين المملكة المغربية الشقيقة والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة والتي تدهورت إلى حد قرار الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب".

وأعربت الوزارة عن "أملها بتغليب لغة الحوار وحل جميع الخلافات عبرها للعودة بالعلاقات إلى طبيعتها وبما يعزز الأمن والاستقرار والرخاء في المنطقة ويرسخ دور البلدين الشقيقين الهام في منظومة العمل العربي المشترك".

وكانت الجزائر قررت الثلاثاء الماضي قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب متهمة الرباط "بأعمال غير ودية وعدائية ضدها".

المصدر: "عمون"

 

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا