غوتيريش يدعو القادة السياسيين في لبنان لتشكيل حكومة فاعلة "بشكل عاجل"
AP
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قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة إن الأمين العام أنطونيو غوتيريش دعا كافة القادة السياسيين اللبنانيين لتشكيل حكومة وحدة وطنية فاعلة "بشكل عاجل".
وأضاف المتحدث أن غوتيريش عبر عن قلقه البالغ تجاه الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتدهور في لبنان.
وأشار دوجاريك إلى أن لبنان في حاجة ماسة لتشكيل حكومة "لتحقيق العدالة والمحاسبة وتخفيف المعاناة وقيادة مسار طموح وفاعل للإصلاح بغية استعادة إمكانية الحصول على الخدمات الأساسية واستعادة الاستقرار ودعم التنمية المستدامة وحفز الأمل في مستقبل أفضل".
المصدر: رويترز
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