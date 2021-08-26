وزير الدفاع القطري يدشن طائرة F-15QA القطرية في الولايات المتحدة

دشن وزير الدولة القطري لشؤون الدفاع خالد العطية، طائرة F-15QA القطرية في ولاية ميزوري الأمريكية، وهي الجيل الجديد لمقاتلات F-15 التي أنتجتها واشنطن وشركة "بوينغ" بشراكة قطرية.

وبحسب وزارة الدفاع القطرية، فإن هذه الطائرة تتميز بتقنيات الجيل القادم للطائرات المقاتلة مثل ضوابط أنظمة الرحلة الإلكترونية وقمرة القيادة الرقمية الزجاجية بالكامل وأجهزة الاستشعار الحديثة وتقنية الرادار المطورة وقدرات الحرب الإلكترونية مدعومة بالهندسة الرقمية والتصنيع المتقدم والتي تجعل منها قفزة تحولية لماقتلات F-15، كما ستعزز مقاتلات F-15QA التفوق الجوي للقوات الجوية الأميرية القطرية بمقاتلات أكثر تطورا ومدى حمولة مقارنة بأي مقاتلة أخرى.

ويأتي هذا التدشين في إطار التعاون بين القوات الجوية الأميرية القطرية والقوات الجوية الأمريكية حيث ستصل المجموعة الأولى من مقاتلات F-15QA إلى قطر في وقت لاحق هذا العام بعد الانتهاء من التدريب الأولي للاطقم الجوية في الولايات المتحدة الأمريكية.

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع يحضر حفل تدشين طائرة F-15QA القطرية في الولايات المتحدة pic.twitter.com/jKag9834vB — وزارة الدفاع - دولة قطر (@MOD_Qatar) August 25, 2021

تجدر الإشارة إلى أن حفل التدشين جرى بحضور اللواء الركن طيار سالم حمد عقيل النابت قائد القوات الجوية الأميرية القطرية، وهايدي غرانت مديرة وكالة التعاون الأمني العسكري بالولايات المتحدة الأمريكية، وليان كاريت الرئيسة والمديرة التنفيذية لشركة بوينغ للدفاع والفضاء والأمن، وعدد من مديري شركة بوينغ، ومن كبار الضباط في القوات الجوية الأميرية القطرية والقوات الجوية الأمريكية.

المصدر:RT