قتيل بإشكال مسلح في عكار شمال لبنان والجيش يرسل تعزيزات

أفادت وسائل إعلام لبنانية، بمقتل شاب في منطقة عكار شمال لبنان، إثر إشكال مسلح بين بلدتين، ما دفع الجيش إلى التدخل وإرسال تعزيزات.

إقرأ المزيد

ووقع خلاف بين شبان من بلدتي عكار العتيقة وفنيدق على خلفية تقطيع حطب من منطقة وادي الأسود، المتداخلة بين البلدتين، وتطور الخلاف إلى وجود مسلح وإطلاق نار كثيف من الجانبين مساء الأربعاء، ما أدى إلى سقوط قتيل و3 جرحى، تولى الصليب الأحمر اللبناني نقلهم إلى مستشفيات المنطقة.

وقالت قناة "LBCI" إن الخلاف بين البلدتين قديم.

ونقلت وكالة الأنباء "المركزية" عن شهود عيان قولهم إن حالة من التوتر الشديد سادت المنطقة الحدودية بين البلدتين، وسط مناشدات من بلدة فنيدق للجميع إلى العمل على ضبط النفس، والهدوء والتحلي بالصبر، محذرين من وقوع فتنة في المنطقة.

ولفتت "المركزية" إلى انتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، لشاب من أهالي عكار العتيقة، وهو مضرج بالدماء، عقب الإمساك به من قبل شبان من بلدة فنيدق أثناء الاشتباك.

من جهتها، لفتت "الوكالة الوطنية للإعلام" إلى أنه وعقب سقوط قتيل وجرحى، تدخل أعيان بلدة فنيدق بهدف سحب المسلحين من أبناء البلدة من منطقة الوادي الأسود، وتسليم المنطقة إلى الجيش لحفظ أمنها.

من جهته، أعلن الجيش اللبناني صباح اليوم، أنه أرسل تعزيزات عسكرية إلى بلدتي عكار العتيقة وفنيدق، مؤكدا أنه سيفرض الأمن بالقوة وسيطلق النار على أي مسلح.

أرسلت قيادة الجيش تعزيزات عسكرية الى بلدتي عكار العتيقة وفنيدق، وستقوم بفرض الأمن بالقوة واطلاق النار على اي مسلّح.#الجيش_اللبناني#LebaneseArmypic.twitter.com/gDbUPgIEnh — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) August 26, 2021

المصدر: وسائل إعلام لبنانية

.