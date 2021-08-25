كان قائدا لفرقة كاظم الساهر.. وفاة الموسيقار العراقي فتح الله أحمد

أفاد مراسلنا في العراق، يوم الأربعاء، بوفاة الموسيقار العراقي فتح الله أحمد في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية.

وذكر مراسل RT، أن أحمد توفي بعد صراع طويل مع المرض.

وفي الخامس عشر من الشهر الحالي، بثت وسائل إعلام عراقية معلومات عن وفاة فتح الله أحمد، لكن ابنه نفى ذلك بعد ساعات.

وأحمد من مواليد 1957، وهو ملحن وموزع موسيقي عراقي بارز، وعميد سابق لمعهد الدراسات الموسيقية بالعراق.

عمل قائدا للفرقة الموسيقية للفنان كاظم الساهر وموزعا لكثير من أعماله، ويعد أول عراقي يؤسس التوزيع الموسيقي للأغنية على مستوى العراق.

غادر أحمد بغداد منذ عدة سنوات واستقر في الإمارات، وأنجز عدة سيمفونيات إحداها للإمارات، كما ترأس قبل عامين لجنة تحكيم برنامج "الزمن الجميل" الذي عرض على قناة "أبوظبي".

أعلن مؤخرا أنه انتهى من التوزيع السيمفوني والأوركسترالي كاملا للوحات "ملحمة جلجامش"، وفي انتظار أن يغنيها كاظم الساهر.

المصدر: RT